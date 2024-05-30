Человека затянуло в двигатель самолета: в Амстердаме произошел ужасный инцидент

На перроне у терминала в аэропорту Амстердама произошла трагедия — человека затащило в двигатель самолета, который должен был лететь в Данию.

В аэропорту "Схипгол" в Амстердаме человека затащило в двигатель пассажирского самолета авиакомпании KLM Cityhopper. К сожалению, инцидент оказался летальным.

Об этом сообщает BBC.

Смертельный инцидент произошел 29 мая, когда самолет Embraer E190 готовился к вылету. Он должен был выполнить рейс KL1341 в Биллунн в Данию.

Судя по кадрам, опубликованным нидерландским общественным вещателем NOS, это произошло на перроне у терминала. На фото с места происшествия видны пожарные машины у самолета и работники экстренных служб.

Королевская военная полиция Нидерландов, ответственная за безопасность в аэропорту, сообщила, что пассажиров вывели из самолета, а власти начали расследование.

Личность погибшего человека пока не установили. В соцсетях писали, что это мог быть работник наземных служб, однако источники издания Algemeen Dagblad (AD) сообщили, что эта информация неправдива, и человек оказался у двигателя случайно.

По данным сервиса Flightradar24, рейс KL1341 выполнил другой борт, он вылетел с опозданием на шесть часов и приземлился в Биллунне в 21:23.

Как пишет AD, рейс выполнил резервный экипаж. По прибытии в Данию пассажирам оказали психологическую помощь.

Напомним, в Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Выбросы магмы начались вблизи города Гриндавик, где проживают около 3 000 человек.

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