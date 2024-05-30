Людину затягнуло у двигун літака: в Амстердамі стався жахливий інцидент

На пероні біля терміналу в аеропорту Амстердама сталася трагедія — людину затягнуло в двигун літака, який мав летіти до Данії.

В аеропорті "Схіпгол" в Амстердамі людину затягнуло у двигун пасажирського літака авіакомпанії KLM Cityhopper. На жаль, інцидент виявився летальним.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що смертельний інцидент трапився 29 травня, коли літак Embraer E190 готувався до вильоту. Він мав виконати рейс KL1341 до Біллунна в Данії.

Судячи з кадрів, опублікованих нідерландським громадським мовником NOS, це сталося на пероні біля термінала. На фото з місця події видно пожежні машини біля літака та працівників екстрених служб.

Королівська військова поліція Нідерландів, відповідальна за безпеку в аеропорту, повідомила, що пасажирів вивели з літака, а влада почала розслідування.

Особу загиблої людини поки що не встановили. У соцмережах писали, що це міг бути працівник наземних служб, однак джерела видання Algemeen Dagblad (AD) повідомили, що ця інформація неправдива, і людина опинилася біля двигуна випадково.

За даними сервісу Flightradar24, рейс KL1341 виконав інший борт, він вилетів із запізненням на шість годин і приземлився у Біллунні о 21:23.

Як пише AD, рейс виконав резервний екіпаж. Після прибуття в Данію пасажирам надали психологічну допомогу.

Нагадаємо, в Ісландії на півострові Рейкʼянес почалося виверження вулкана. Викиди магми почалися поблизу міста Ґріндавік, де живуть приблизно 3 000 людей.

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