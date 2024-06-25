Переговори про вступ України до ЄС: Орбан зробив заяву

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує рішення про початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Втім, блокувати процес Будапешт не буде.

Про це угорський прем’єр сказав в інтерв’ю медіагрупі Funke, повідомляє Tagesschau.

"Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів", – зазначив Орбан.

Орбан назвав рішення про початок переговорів політично вмотивованим процесом". Мовляв, спочатку варто було б вивчити, "якими будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває у стані війни, чиї кордони не визначені на практиці".

Він також висловився про наслідки вступу України для сільського господарства ЄС. Він зауважив, що зараз розпочинаються "переговори без ясності, і це не дуже добре".

Як повідомлялося, сьогодні, 25 червня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС офіційно почав переговори про вступ України та Молдови. За її словами,народи цих двох країн продемонстрували "непохитну відданість" приєднанню до Євросоюзу.

Офіційний старт переговорів про вступ України до ЄС починається 25 червня: як це буде

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