Ердоган може зустрітися з Путіним: де і коли

Востаннє політики зустрічалися торік в РФ.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним в Казахстані.
Про це заявив очільник турецького МЗС Хакан Фідан, повідомляє AFP.
За його словами, Ердоган "ймовірно" зустрінеться з Путіним у Казахстані "в найближчі кілька днів". Востаннє вони зустрічалися у вересні 2023-го в Сочі.
Своєю чергою, в МЗС наголосили, що йдеться про можливу зустріч Ердогана з Путіним в Астані під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3-4 липня.
Зауважимо, очільник турецького МЗС відвідував РФ на початку червня. Хакан Фідан взяв участь у зустрічі БРІКС, а також зустрівся з "фюрером" Путіним, а також російським міністром закордонним справ Сергієм Лавровим.
Як повідомлялося, французький президент Еммануель Макрон заявив про готовність відновити діалог із Володимиром Путіним, бо вірить "в силу діалогу".