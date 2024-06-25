Ердоган може зустрітися з Путіним: де і коли

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним в Казахстані.

Про це заявив очільник турецького МЗС Хакан Фідан, повідомляє AFP.

За його словами, Ердоган "ймовірно" зустрінеться з Путіним у Казахстані "в найближчі кілька днів". Востаннє вони зустрічалися у вересні 2023-го в Сочі.

Своєю чергою, в МЗС наголосили, що йдеться про можливу зустріч Ердогана з Путіним в Астані під час саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться 3-4 липня.

Зауважимо, очільник турецького МЗС відвідував РФ на початку червня. Хакан Фідан взяв участь у зустрічі БРІКС, а також зустрівся з "фюрером" Путіним, а також російським міністром закордонним справ Сергієм Лавровим.

Як повідомлялося, французький президент Еммануель Макрон заявив про готовність відновити діалог із Володимиром Путіним, бо вірить "в силу діалогу".

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