ЄС офіційно почав переговори про вступ України та Молдови

Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів про вступ України до ЄС.

Європейський Союз 25 червня офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів", — написала вона у Twitter.

За її словами, народи України та Молдови продемонстрували "непохитну відданість" приєднанню до Євросоюзу. Обидві країни почали масштабні реформи, однак на Україну та Молдову досі чекає "суворий та вимогливий" шлях.

Урсула фон дер Ляєн також пояснила, що переговори для вступу потрібні, щоб підготувати країну до членства в ЄС, а тому вони не можуть бути "коротким шляхом".

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що предметні переговори про вступ України до ЄС можуть початися пізніше через позицію Угорщини.

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