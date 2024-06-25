Moneyveo підтримує відновлення друкарні "Фактор-Друк"

В умовах війни, коли українські підприємства зазнають ударів, підтримка бізнесу стає справжнім актом патріотизму, єдності та віри в майбутнє країни. Відновлення друкарні "Фактор-Друк", що постраждала від російського ракетного обстрілу, має значення для збереження та розвитку української культурної спадщини.

Внаслідок ворожої атаки на Харків в травні було знищено близько 50 тисяч книжок у "Фактор-Друк" – одному з найбільших поліграфічних комплексів у Східній Європі. Ця втрата може серйозно вплинути на сферу книговидання в Україні. Видавництво Vivat, якому належить друкарня, є одним із лідерів серед українських видавництв. Воно щорічно продає близько 2,5 мільйона книг та видає близько 300 нових творів, включаючи кращі твори вітчизняних авторів та зарубіжної літератури, перекладені українською.

Саме тому Moneyveo як соціально відповідальний бізнес, який реагує на актуальні потреби суспільства, з метою підтримати друкарню замовила партію книг. Компанія сприяє розвитку та навчанню своїх співробітників і прагне забезпечити їх для цього ресурсами. Тож придбані книжки поповнять корпоративну бібліотеку Moneyveo. Придбана література охоплює широкий спектр жанрів: літературу про саморозвиток, біографії, актуальні історичні видання, світові бестселери, популярні романи, класичні детективи, а також книги сучасних українських авторів.

Відродження друкарні, як і збереження видавничого ринку України, є спільною метою. Небайдужі можуть приєднатися до ініціативи і зробити свій внесок у відновлення «Фактор-Друк».

"Підтримка українського бізнесу під час війни є надзвичайно важливою для економічного відродження країни, – пояснює СЕО Moneyveo Сергій Сінченко. – Ми в Манівео усвідомлюємо цю відповідальність, і вирішили зробити замовлення книг у «Фактор-Друк», що зазнала значних руйнувань через російський обстріл. Ця ініціатива спрямована на відновлення виробництва, збереження робочих місць і підтримку економічної стабільності регіону. Ми сподіваємось, що інші українські компанії також долучаться до відбудови друкарні. Кожен внесок, кожна дія наближає нас до перемоги."