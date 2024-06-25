Що приховує в Туреччині заступник генпрокурора Дмитро Вербицький: ексклюзивні кадри

Це скандальний заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький. Фігурант низки журналістських розслідувань про незадекларовані статки, а тепер ще й фігурант карної справи НАБУ за статтею про незаконне збагачення.

Які факти щодо Вербицького розслідують детективи антикорупційного бюро. Кого з оточення одіозного прокурора перевіряють аналітики НАЗК. І що досі приховує скандальний топ-посадовець Вербицький, читайте в ексклюзиві проєкту Хапуга.ua із Туреччини.

Це курортне містечко Аланія, район Кестель, який місцеві фахівці з нерухомості часто радять для постійного проживання. Заступник українського генпрокурора в своїй декларації суспільству про Аланію не повідомляв. Втім за даними наших джерел саме тут він готував собі запасний аеродром у розпал повномасштабного вторгнення РФ.

Дмитро Вербицький

В декларації пана Вербицького бачимо лише загальні дані про квартиру на 65 метрів “десь у Туреччині”, яку дружина Вербицького Вікторія — проста чиновниця одеської міської ради — придбала в травні 2022 року. Вартість квартири у декларації — 3 мільйони 891 тисяча гривень, що за середнім курсом на той час у 36 гривень за долар дорівнювало приблизно 108 тисячам доларів.

Що ж за такі невеликі для цього курортного регіону гроші придбали Вербицькі. Нарешті, показуємо і оцінюємо таємну прокурорську квартиру в Аланії. Елітний житловий будинок Oxo Beach на першій лінії Середземного моря, в ста метрах від пляжу. Забудовник обіцяє тут фітнес-клуб, центр йоги, кафе, бар, сауну й баню. Звісно, басейн у дворі і все інше для ВІП-мешканців.

Курортне містечко Аланія

Скільки коштують тут квартири — просто дивимось на сайті. Найменша квартира якраз від 60-ти метрів коштує від 323 тисяч доларів. Тобто рівно втричі дорожче за вартість, вказану в деклараціях Вербицьких.

“Це типова історія, коли чиновники не сильно бажають показувати джерела своїх доходів. В процесі купівлі, навіть договору дарування, ти маєш сплатити певний податок. Тому найпростіший спосіб, який дуже часто обирають посадовці, це занизити його вартість. Це, на жаль, із доступних, ми можемо часто це побачити в деклараціях”, — прокоментував голова ГО “Антикорупційний штаб” Сергій Миткалик.

Ймовірне заниження вартості закордонної нерухомості, як і саме походження статків для її придбання, — це ще один яскравий факт щодо замгенпрокурора Вербицького.

Голова ГО “Антикорупційний штаб” Сергій Миткалик

Показовий факт, який мають перевірити спеціалісти НАЗК та НАБУ в рамках дослідження його майнового стану та перевірки підозр у незаконному збагаченні. Наказ про розслідування щодо Вербицького підписав і генеральний прокурор Андрій Костін.

“Я дуже серйозно ставлюся до журналістських розслідувань. Я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, яке наразі триває. Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку щодо способу його життя. Окрім цього знаю, що НАБУ ініціювало своє розслідування”, — заявив Андрій Костін.

Національне антикорупційне бюро України, дійсно, розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Дмитра Вербицького, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Підставою для карної справи НАБУ стали факти від журналістів-розслідувачів проєкту “Схеми” (Радіо Свобода) про те, що Дмитро Вербицький оселився в таунхаусі в елітному котеджному містечку “Коник” у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше від ринкової вартості.

Елітне котеджне містечко “Коник” у Києві

Як йдеться у рослідуванні, по договору ця нерухомість разом з землею обійшлась в 2,8 мільйона гривень. Зараз це близько 19 мільйонів гривень.

Також журналісти-розслідувачі дослідили спосіб життя дівчини, співмешканки прокурора Вербицького — Христини Ільницької, яка у 2024 році стала власницею нового Porsche і триповерхового котеджу в тому ж містечку “Коник”, загальна вартість яких складає щонайменше 52 мільйони гривень. І це при тому, що сукупний дохід Ільницької, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень.

Показово, що взагалі-то на розкішне життя й відпочинок пані Ільницької з прокурором Вербицьким в останні місяці звертала увагу ціла низка видань і журналістів. Втім навіть попри таку увагу з боку викривачів зампрокурор все одно продовжував і до речі досі продовжує працювати на своїй високій посаді.

“Єдине, що мене здивувало, чому він досі на посаді. Із розслідування команди “Схем”, які дуже обережні і дотримуються журналістських стандартів, яких, мені здається, не дотримуються навіть більшість українських ЗМІ. Очевидно, виходить, що це питання невідповідності його зарплаті і його майна. Тому, чому він досі на посаді, це єдине питання”, — прокоментував народний депутат Ярослав Железняк.

Насправді питань до поки що прокурора і його оточення ще багато. Зокрема, Національна агенція з питань запобігання корупції (НАЗК) розіслала в низку банківських установ країни цей лист з вимогою надання інформації, що становить банківську таємницю. Спеців НАЗК цікавить рух коштів по рахункам дівчини Вербицького Ільницької, осіб причетних до багатомільйонних оборудок з нерухомістю в котеджному містечку “Коник”, а також до купівлі офісної будівлі в центрі Одеси.

Цей будинок, вказаний в декларації як житловий, насправді — офісний центр на 420 квадратних метрів. Тепер вже колишня дружина Вербицького Вікторія придбала все це за нібито 4 мільйони 200 тисяч гривень, тобто трохи більше 100 тисяч доларів. Така сума вказана в декларації прокурора, втім вартість знову ж таки, як у Туреччині та Конча-Заспі, занижена, встановили журналісти, що спілкувалися із ріелтором, яка супроводжувала угоду.

І саме така сума фігурує у публічному оголошенні про продаж цього об'єкту — 550 тисяч доларів, тобто близько 20 млн грн, що вп'ятеро більше за задекларовану вартість.

Будинок, вказаний в декларації

“Звісно, що це порушення. Це ухилення від сплати податків може характеризуватися… Якщо в нас є документи, які свідчать, що ринкова вартість занижена, це підстава звернутися до НАЗК”, — прокоментував голова ГО “Антикорупційний штаб” Сергій Миткалик.

“Юридичну відповідальність буде доказувати НАЗК і НАБУ. Напевно, він щось розбирається в юридичній частині, то буде намагатися ставити палки в колеса, але ще раз, це таємниця розслідування, це робота антикорупційних органів і внутрішнє розслідування прокуратури. Що стосується його особисто, я вважаю, що він має бути звільнений. А там далі розберемося вже, чи це буде тільки політична відповідальність, чи в тому числі й юридична”, — розповів нардеп Ярослав Железняк.

Хапуга.ua продовжує слідкувати за розвитком справи мабуть найодіознішого прокурора останніх років. Ми надіслали запити щодо розслідування й перевірок Вербицького у НАЗК і до Офісу генерального прокурора.

З останнього оперативно відповіли: відсторонити прокурора від виконання обов’язків на етапі службового розслідування за законом неможливо, втім Генпрокурор вже наказав передати всі повноваження Вербицького іншим заступникам. Службове розслідування наразі триває.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ЩО приховує в Туреччині заступник генпрокурора Дмитро Вербицький

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