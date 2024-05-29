Засуджена за шахрайство адвокатка допомогла аферистам видурити у людей мільйони і лишитися на волі: що відомо

Досудове розслідування у справі горе-бізнесмена Назарія Мельника завершилося ще у 2021 році. Заробив на “диво-бізнесі” лише сам Назар. Близько восьми мільйонів гривень, як вважає слідство. Але з тих пір суди буксують, а Мельник — на волі.

Як іще один його "колега" за шахрайським цехом — Сандей Аделаджа, пастор церкви “Посольство боже”. Та численні посіпаки скандальної афери компанії “Кінгс Кепітал”. Слідство понад 15 років б’ється в нескінченних судах аби засадити за грати за видурювання у власних прихожан понад 50 мільйонів гривень.

Серед адвокатів і Мельника, і Аделаджі і в численних інших резонансних справах є одна й та ж особа — Оксана Штельмашенко. У шахрайських справах вона — експерт, розповідає проєкт розслідувань Хапуга.UA.

Горе-бізнесмен Назарій Мельник

Два десятка озброєних спецпризначенців в повному екіпіруванні оточують столичну багатоповерхівку. Посеред білого дня в квартирі на 25-му поверсі лунають постріли. Це кадри затримання горе-бізнесмена Назарія Мельника.

“Мы даем вам товар, который проверенный и пользуется спросом. Мы настраиваем на него эффективную и подготовленную рекламу. Она приносит от 10, от 20 или от 160 заказов в день. Гарантируем по договору чистую прибыль от 170 долларов в день”, — обіцяв Мельник.

Назарій Мельник / Скриншот із відео / Фото: ТСН.ua

Умови привабливі — мовляв, отримуйте собі гарантований чистий прибуток. Обіцяв аж до 13 500 гривень на день. І при цьому гарантував повернення від 30% до 50% вартості пакета, якщо раптом бізнес не спрацює. Ну хто ж від такого відмовиться?

Але на ділі заробив на цьому “диво-бізнесі” лише сам Назар. Близько восьми мільйонів гривень, як вважає слідство. Він обманював та “кидав” довірливих “партнерів” — тож “заробив” ще і карну справу за шахрайство.

А коли до нього прийшли з обшуками — відкрив вогонь по поліцейських, поранивши одного з них. Здавалося б, серйозні злочини, і срок мав отримати серйозний.

Досудове розслідування завершилося ще у 2021 році. Але з тих пір суди — буксують, Мельник — на волі.

Пастор Сандей Аделаджа

А от іще один його “колега” за шахрайським цехом — Сандей Аделаджа, пастор церкви “Посольство боже”. Та численні посіпаки скандальної афери компанії “Кінгс Кепітал”. Принаймні так вважає слідство і вже понад 15 років б’ється в нескінченних судах аби їх таки засадити за грати за видурювання у власних прихожан понад 50 мільйонів гривень.

Сандей Аделаджа (зліва) / Скриншот із відео / Фото: ТСН.ua

Але суди постійно гальмували. Аделаджа навіть і не приховував, чому. Процес знову зірвано, бо адвокати підсудного просто не з'явилися. І подібне робили регулярно — безкінечні оскарження, абсурдні клопотання, затягування часу.

Адвокатка Оксана Штельмашенко

Серед адвокатів і Мельника, і Аделаджі і в численних інших резонансних справах є одна й та ж особа - Оксана Штельмашенко. У шахрайських справах вона — експерт. Можливо тому, що і сама була офіційно засудженою за шахрайство. Хоча сама про це сьогодні згадувати не хоче.

Та відкриті судові реєстри свідчать — така справа таки була. А ось сервіс YouControl показує — підсудна саме Штельмашенко на пару зі спільницею Оленою Ромодіною.

Судовий реєстр зберіг детальний опис подій 11-річної давнини. У 201 році слідча Олена Ромодіна затримала чоловіка за підозрою у збуті наркотиків. Йому загрожувало до восьми років в’язниці, якщо тільки не дати хабаря.

Із допомогою адвоката-партнера, тобто Штельмашенко, вимагала спочатку 20 тисяч гривень, а потім ще п’ять тисяч доларів. Гроші дружина затриманого передала. А заодно передала і заяву до Управління внутрішньої безпеки про вимагання хабаря. Там жінці допомогли записати на диктофон вимогу грошей для слідчої та ще й зафільмували хабар та спіймали Штельмашенко на “гарячому”.

Адвокатка Оксана Штельмашенко / Скриншот із відео / Фото: ТСН.ua

Здавалося б, докази залізобетонні. Але Штельмашенко знайшла “відмазки”.

“Під час проведення слідчих дій перебувала під впливом сильнодіючих лікарських препаратів. Крім того, в судовому засіданні вона категорично спростувала надані нею раніше покази”, — йдеться у вироку суду.

До того ж справу затягнули на чотири роки. А підсудні знайшли ще формальні підстави аби суд докази відкинув. Можливо, адвокатський досвід дався в знаки. Їхню провину визнали. Утім через закінчення строків давності адвокатка відбулася смішним штрафом.

“Цитата ОСОБА_5, тобто Штельмашенко Оксану Андріївну, визнати винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.190 ККУ — шахрайство. І призначити покарання у вигляді штрафу 850 гривень”, — йдеться у рішенні суду.

Але пізніше прокуратура подала апеляцію на юридичні хитросплетіння спільників - жадає суворішого покарання. Невдовзі новий суд — хоча сама Штельмашенко вперто “клеїть дурня” і все відкидає. Замість конструктивного діалогу з журналістами — погрози та агресія.

Вкрай типова схема. Тож невже запорука “успіху” підзахисних Штельмашенко не тільки у формальному і загалом законному затягуванні, а й у “старому-доброму” рішалові і посередництві між корумпованими служителями закону та корумпованими фігурантами? І чи винна Штельмашенко не просто у шахрайстві, а, по суті, сприянні хабарництву? Відповідь невдовзі на це має дати суд.

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