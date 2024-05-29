У "Резерв+" з'явиться новий функціонал: про що йдеться

Найближчим часом у додатку "Резерв+" з'явиться новий функціонал, який дозволить виправити дані без візиту до ТЦК. Це робитиметься через електронні запити в інші реєстри.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в етері телеканалу "Еспресо".

Як зазначається, базовою системою для застосунку є реєстр "Оберіг", який має зараз електронні інтеграції з нашими основними сімома реєстрами державного рівня.

"Ми можемо розмістити функціонал у "Резерв+", який надасть можливість робити запит на працівників ТЦК та СП без фізичного візиту, йдеться про електронний запит в інший реєстр. Це буде прирівнюватися до того, як громадянин приносить своє свідоцтво чи інший документ прямо в ТЦК та СП. Найближчим часом ми реалізуємо цей функціонал і приберемо абсолютно всі візити", – зауважила фахівчиня.

Вона наголошує: "Резерв+" має стати електронним ТЦК повністю, і до цього докладається максимум зусиль. Як відзначає Черногоренко, був запит на те, щоб абсолютно всі військовозобов'язані резервісти й призовники встигли оновити свої дані, зокрема електронну пошту, телефон і фактичне місце проживання за 60 днів. Для цього і був запущений функціонал "Резерву", функціонал в ЦНАПах і можливість зробити це в ТЦК та СП.

"Ми вирішили додати QR-код, розмістити там електронний військовий обліковий документ. Ми прийняли рішення, що будемо системно виправляти помилки, скажімо, на державному рівні, наприклад щодо зняття неактуального статусу розшуку. Також ми зараз здійснюємо необхідні дії, щоб завантажити всі бронювання. Вони мають бути відображені коректно", – розповіла Черногоренко.

Нагадаємо, QR-код у "Резерв+" додадуть 18 червня. Це дозволить використовувати електронні дані під час мобілізації як повноцінний військовий обліковий документ і замінить паперові версії.

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