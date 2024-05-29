"Резерв+": у Міноборони назвали дату появи QR-коду у застосунку

У застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" 18 червня з'явиться QR-код. Це дозволить використовувати електронні дані під час мобілізації як повноцінний військовий обліковий документ і замінить паперові версії.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"18 червня у "Резерв+" з’явиться QR-код – це остаточно прирівняє інформацію з "Оберіг" до електронного військового облікового документа. Ми можемо зчитувати цей QR-код і отримувати всю потрібну інформацію", - прокоментувала вона.

Катерина Черногоренко зауважила, що більше не буде потрібно прив’язуватись до паперових документів.

Нагадаємо, в Міноборони зробили чітку заяву про те, чи з’являться в "Резерв+" електронні повістки.

Читайте також провідні новини дня: