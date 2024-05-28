В Україні підвищать тариф на електрику: скільки доведеться платити за світло

В Україні сильно зросте тариф на електроенергію. Для деяких споживачів вартість може зрости майже удвічі — до 4,80 грн за кіловат.

Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі "Ранок.LIVE".

За його словами, ціна — 4,80 грн — діятиме для тих користувачів, які споживають понад 100 кВт на місяць. Ті, хто споживає менше за 100 кВт, платитимуть за старим тарифом — 2,64 грн за кіловат.

"Це основний, базовий варіант, який обговорюється. Тут треба ще подумати, чи будуть люди платити за старим тарифом за 100 кВт, а те, що перевищує 100 кВт, доплачувати за новим тарифом, чи взагалі повністю будуть платити всю ціну. Це питання і вирішується" — наголошує експерт.

За його словами, зараз це питання обговорюється. Втім, рішення можуть ухвалити вже до кінця цього тижня.

Нагадаємо, рішення про підвищення тарифу на електроенергію в Україні можуть ухвалити вже до кінця травня. Водночас будуть враховувати обсяги споживання електроенергії.

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