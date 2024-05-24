В Україні підвищать тариф на електрику: коли ухвалять рішення

Під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу.

В Україні підвищать тарифи на електроенергію. Рішення ухвалять вже до кінця травня і будуть враховувати обсяги споживання електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко у Верховній під час години запитань до уряду.

"Це питання на розгляді. Сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки. Рішення буде ухвалено в найближчий тиждень - тобто до кінця травня", - наголосив міністр.

За його словами, урядовці розглядають диференційований підхід - залежно від обсягів споживання електроенергії

Галущенко зауважує, зо сьогодні рівень тарифів, особливо враховуючи знищення енергосистеми через удари РФ, не покривають навіть собівартості виробництва.

Як повідомлялося, на українців чекає збільшення податків та тарифів на комуналку. Зокрема, експерти не виключають, що після закінчення опалювального сезону ціна на газ цілком може зрости до 10-11 грн за кубометр.

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