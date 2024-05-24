В Украине повысят тариф на электричество: когда примут решение

В Украине повысят тарифы на электроэнергию. Решения будут приняты уже до конца мая и будут учитывать объемы потребления электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"Этот вопрос на рассмотрении. Сегодня мы производим окончательные расчеты. Решение будет принято в ближайшую неделю — то есть до конца мая", — подчеркнул министр.

По его словам, чиновники рассматривают дифференцированный подход – в зависимости от объемов потребления электроэнергии.

Галущенко отмечает, что сегодня уровень тарифов, особенно учитывая уничтожение энергосистемы из-за ударов РФ, не покрывают даже себестоимости производства.

Как сообщалось, украинцев ожидает увеличение налогов и тарифов на коммуналку. В частности, эксперты не исключают, что по окончании отопительного сезона цена на газ вполне может вырасти до 10-11 грн. за кубометр.

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