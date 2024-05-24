Сообщница Путина Валентина Матвиенко получила подозрение от СБУ

Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны Валентины Матвиенко – главы Совета федерации федерального собрания РФ, способствующего российской войне против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации следствия, Матвиенко санкционировала полномасштабное вторжение РФ. Для этого она подписала решение верхней палаты российского парламента о вводе войск страны-агрессора на территорию Украины.

"Кроме того, чиновник согласила ратификацию соглашений о "присоединении" временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. В настоящее время установлено, что Матвиенко координирует распространение кремлевского режима на этих территориях Украины под видом их интеграции в "законодательное поле" России", – говорится в сообщении СБУ.

Также Матвиенко продолжает публично распространять фейки о Силах обороны нашего государства и ситуации на фронте. Во время выступлений в эфирах российских пропагандистских телеканалов, чиновник отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее полному захвату, отмечают правоохранители.

На основании новых улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Матвиенко о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Поскольку злоумышленница находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, 4 мая российское Министерство внутренних дел объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, экс-президента Петра Порошенко и командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка. В МИД Украины подчеркнули, что это свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания.

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