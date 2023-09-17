Лавров заявил, что США ведут войну против РФ

Лавров подчеркнул, что США воюют с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на возможные намерения Соединенных Штатов предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Это Лавров прокомментировал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

По его словам, решение США о предоставлении Украине ATACMS "не изменит сути происходящего".

"А происходит то, что Украину подготовили, долгие годы готовили для того, чтобы ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России", – добавил Лавров.

Он подчеркнул, что США ведут войну против РФ.

"Пусть они говорили, что руководят этой войной, они выставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну", — подытожил свои мысли российский министр.

Напомним, что у России проблемы с вооружением, поэтому Путин ищет поддержки среди своих партнеров — Китая и Северной Кореи. А Иран уже не считается в РФ таким надежным, как раньше.

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