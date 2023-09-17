Кома подождет: Кадыров "воскрес" в соцсетях

В Сети появилось видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на фоне слухов о его очень тяжелом состоянии.

В частности, на видео в Телеграмм-канале Кадыров ходит по улице. Он также показывает видео и говорит:

"Очень советую всем, кто в Интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести в порядок мысли. Дождь прекрасно бодрит".

Что известно о состоянии здоровья Кадырова

Со ссылкой на источники в чеченской диаспоре издание Obozrevatel сообщило 15 сентября, что Рамзан Кадыров несколько дней находится в коме. Сначала его отправили на самолете в Москву, а затем вернули в Чечню, ведь российские врачи не смогли ему помочь. Журналисты отметили, что лидера Чечни планируют перевести на лечение за границу, возможно, в ОАЭ.

Ингушский журналист Магомед Ториев считает, что Рамзан Кадыров будет находиться в коме до тех пор, пока Кремль не решит, кто займет его должность.

В субботу, 16 сентября, Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, на котором осматривал строительные площадки для застройки под жилые дома. На видео он выглядел здорово.

А несколько месяцев назад издание Bild писало, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Так утверждал находящийся в изгнании бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев. Также, по их информации, ранее Кадыров привез в Чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку не доверяет московским врачам.

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