Каким будет iPhone 16: появились первые слитые инсайды

В Сети уже появились первые подробности выхода в свет нового iPhone 16, который компания Apple представит в следующем 2024 году.

Об этом пишет издание WCCFTech.

Как отмечается, iPhone следующего поколения будут иметь дисплеи повышенной плавности – скорее всего, 120 Гц. И перевести компания планирует всю линейку смартфонов, бюджетные версии которых до сих пор работают при разрешении 60 Гц.

Панели для iPhone 16 и iPhone 16 Plus собираются производить по технологии LTPO OLED. Поставщиком для них может быть китайская BOE – однако компании еще нужно повысить качество своей продукции, поскольку в случае с iPhone 15 и 15 Plus за качество на смартфонах отвечал Samsung.

Напомним, что в США недавно презентовали новый iPhone 15, стоимость которого там начинается от 799 до 1199 долларов, в зависимости от модели.