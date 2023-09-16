"Это абсурд"! Выступление Коломойского в суде

Бизнесмен Игорь Коломойский на заседании Шевченковского райсуда Киева прокомментировал предъявленные ему обвинения и назвал их абсурдными.

"В первом подозрении относительно "Нефтехимика Прикарпатья" было, что я ограбил "Нефтехимик Прикарпатья". Я в 2013 году погасил за него кредит по поручительству, а в 2020 году он мне вернул 30% от той стоимости, которая была погашена в 2013-м. Это считается, что я его "мошеннически обобрал". А в новой истории, которую я получил вчера — об изменении ранее сообщенного подозрения — говорится, что я ограбил "ПриватБанк" на 5,8 млрд. Причем ограбил путем невнесения денежных средств в "ПриватБанк" и получения на свой частный счет безналичных средств, которые потом тратил по своему усмотрению", — отметил он.

По словам бизнесмена, "если по первому подозрению можно говорить – вопрос трактовки или восприятия, то здесь просто нереальные вещи описаны, фантастические".

"Здесь написано, что с марта 2013 по февраль 2014-го 5,8 млрд накопительными суммами были внесены. Поддельные бумаги, которые якобы внесены в банк, и на базе этих бумаг на мой счет была перечислена подобная сумма. Якобы это была фальшивка, все было поддельно, на самом деле никаких денег не было. На момент национализации "ПриватБанка" в кассе находилось около 10 млрд грн. Представьте, что с конца периода совершенного преступления с февраля 2014 года по декабрь 2016-го, когда состоялась национализация, ежедневно в кассе сдавались бумаги и писалось, что там 10 млрд, а на самом деле находилось 4,2 млрд. И ежедневно сотни людей, работающих в банке, подписывали бумаги. Допустим, есть свидетели, которые сказали, что денег не было, но за эти два года и 10 месяцев эти люди не всегда были на работе, были другие люди, которые тоже были вовлечены и все подписывали", — отметил он.

Касса "ПриватБанка" — под контролем НБУ

Коломойский напомнил, что касса банка проверяется Нацбанком и за ней "следят в первую очередь", потому что это деньги, получаемые вкладчиками через банкоматы и через отделения.

"Если у тебя в кассе в "ПриватБанке" находится 10-15 миллиардов по бумагам, а на самом деле — фактически на 6 млрд меньше, ты выдаешь стоящим в очередях вкладчикам деньги, идешь в Нацбанк и говоришь — подкрепите меня наличными, и переводишь туда безналичные средства в Нацбанк... Они привозят тебе наличные, ты их должен раздавать... Нацбанк смотрит остатки — у тебя по ордерам там находится 10 млрд, а на самом деле 4 млрд, и они уже заканчиваются. Но ты бежишь в Нацбанк и говоришь — дайте мне быстренько наличные средства. А Нацбанк тебе скажет — ты что, перепутал что-то? На 6 миллиардов? У тебя, ты говоришь, остаток 2 млрд, а по нашим расчетам — 8 млрд. Когда у тебя останется 3, тогда приходи. И все, банк остановился. То есть каждый день должны подделывать эти ордера, сдавать в кассу, говорить, что там на 6 млрд больше, хотя на самом деле на 6 млрд было меньше. И это все происходит с февраля 2014-го до национализации", — подчеркнул бизнесмен.

Игорь Коломойский также напомнил о событиях национализации "ПриватБанка":

"Происходит национализация. Приехала туда целая "группа захвата" еще за месяц — работники Нацбанка, еще кто-то, там было человек 50. Они сняли все остатки кассы. Как вы думаете, если бы во время национализации в кассе не хватало 6 млрд — они бы заметили это? Я думаю, наверняка бы заметили".

"Это абсурд"! Выступление Коломойского в суде

Обвинение против Игоря Коломойского

Напомним, что Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по делу "ПриватБанка". Бизнесмена подозревают в незаконном завладении денежными средствами.

В НАБУ утверждают, что Коломойский якобы "разработал план завладения средствами ПАО КБ "ПриватБанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка".

Кроме того, бизнесмен получил от СБУ подозрение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Шевченковский райсуд Киева переизбрал меру пресечения бизнесмену в части залога, установив его размер в 3 млрд 891 млн гривен.

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