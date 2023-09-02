Игорь Коломойский получил подозрение от СБУ

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский получил подозрение по двум статьям – 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Как говорится в сообщении, подозрение в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский. Его объявили по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

Следствие проходит по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество); ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, ВАКС избрал меру пресечения заместителю главы Минагрополитики Тарасу Высоцкому, подозреваемому в миллионных злоупотреблениях во время закупки гуманитарной помощи для жителей пострадавших от войны регионов.

Читайте также: