В ISW сообщили о попытках РФ взять под контроль "вагнеровцев" в Африке: детали

Заместитель российского министра обороны Юнус-Бек Евкуров отправился в турне по странам Африки. Цель такого путешествия – взять под контроль власти наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Евкуров совершает тур по разным африканским странам, в частности Буркина-Фасо, а недавно посетил Ливию и Сирию, пытаясь заменить Частные военные компании формированиями, контролируемыми российским Минобороны", — сообщают аналитики со ссылкой на связанного с Кремлем "военкора".

Кроме того, минобороны страны-агрессорки России формирует так называемый "добровольческий корпус". Он будет функционировать как "экспедиционный корпус" и должен взять под контроль операции ЧВК "Вагнера" на Африканском континенте. Привлечь в "корпус" планируют более 20 тысяч человек.

"Экспедиционный корпус", возможно, является так называемым ЧВК "Русским экспедиционным корпусом", который создают российские чиновники для проведения сделок за рубежом", — отмечают в ISW.

Кроме того, эксперты утверждают, что одна из частных военных компаний, близкая к министерству обороны РФ, готова взять под контроль операции ЧВК "Вагнера" в Центральноафриканской Республике.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило, что российское Минобороны выманило главаря "Вагнера" Евгения Пригожина из Африки в Россию накануне гибели. ЧВК столкнулась с давлением со стороны министерства обороны РФ.

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