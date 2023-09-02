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Ігор Коломойський отримав підозру від СБУ

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Ігор Коломойський отримав підозру від СБУ

Вручення підозри / Фото: СБУ

Досудове розслідування триває.

Український бізнесмен Ігор Коломойський отримав підозру за двома статтями - 190 та 209 Кримінального кодексу України. 

Про це повідомили в СБУ. 

Як йдеться у повідомленні, підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський. Її оголосили за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. 

Слідство відбувається за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство);  ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ВАКС обрав запобіжний захід заступнику очільника Мінагрополітики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють у мільйонних зловживаннях під час закупівлі гуманітарної допомоги для жителів постраждалих від війни регіонів.

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Дата публікації
Перегляди
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