Ігор Коломойський отримав підозру від СБУ

Досудове розслідування триває.
Український бізнесмен Ігор Коломойський отримав підозру за двома статтями - 190 та 209 Кримінального кодексу України.
Про це повідомили в СБУ.
Як йдеться у повідомленні, підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський. Її оголосили за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.
Слідство відбувається за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, ВАКС обрав запобіжний захід заступнику очільника Мінагрополітики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють у мільйонних зловживаннях під час закупівлі гуманітарної допомоги для жителів постраждалих від війни регіонів.
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