Мэр Херсона Колыхаев в российском плену: Красный Крест подтвердил

Международный комитет Красного Креста официально предоставил мэру Херсона Игорю Колыхаеву статус пленника.

Об этом сообщает "Суспільне".

Информацию о предоставлении статуса подтвердил сын Колыхаева. По его словам, статус изменился, когда Россия подала мэра в список пленных.

"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных и находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба", — сказал Святослав Колыхаев.

Что известно о похищении Колыхаева

О похищении Колыхаева оккупантами стало известно 28 июня. Сообщалось, что вооруженные представители Росгвардии и, возможно, ФСБ посадили его в автобус и увезли в неизвестном направлении.

Российские военнослужащие задержали Колыхаева из-за нежелания сотрудничать с оккупационной администрацией РФ. Об этом в своем Facebook сообщила советница городского головы Галина Ляшевская.

"Они изъяли жесткие диски с компьютеров, раскрыли все сейфы, искали документы. Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли", — продолжила она и добавила, что Игоря Колыхаева задержали из-за его нежелания сотрудничать с оккупационной администрацией.

Ляшевская также отметила, что несколькими днями ранее мэр Херсона получил письмо от "новоназначенного" гауляйтера, в котором тот предлагал обсудить будущую "организацию взаимодействия". Колыхаев отказался приходить на встречу, и в ответ ему пригрозили арестом.

После о дальнейшей судьбе Колыхаева официальной информации не было.

Как известно, Игорь Колыхаев, несмотря на оккупацию, продолжал оставаться в городе и выполнять свои обязанности.

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