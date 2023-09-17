Экс-глава Херсонской ОВА Лагута совершил самоубийство – депутат

В ночь на 17 сентября скончался бывший глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, ему было 49 лет.

Трагическую новость сообщили в Херсонской ОВА.

"Преждевременно ушел из жизни бывший глава Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута. Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе", — говорится в сообщении.

По неофициальной версии, Геннадий Лагут совершил самоубийство. Так, депутат Украины Сергей Хлань сообщил в Facebook, что Геннадий Лагута скончался в больнице.

По его словам, мужчину "довели до самоубийства".

"Он был главой областной администрации как раз в первый период вторжения. Это его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне, такие задачи не относились к моменту полномасштабного вторжения", — написал Хлань.

Депутат также отметил, что Лагута – единственный не сбежавший из Херсона в начале вторжения России и обеспечивший вывоз документов, эвакуацию людей и блокировку электронных ключей.

В комментариях к сообщению Хлань отметил, что бывший глава Херсонщины, вероятно, принял смертельную дозу таблеток и совершил самоубийство.

Комментарий Сергея Хланя в Facebook.

Напомним, в феврале 2023 года СБУ объявила Лагуте подозрение по двум статьям – мошенничество и подлог документов.

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