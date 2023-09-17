Ермак намекнул на деоккупацию Клищиевки

Официальной информации от Генерального штаба пока нет.
В Офисе президента намекают на возвращение Клищиевки на юге Бахмута под контроль Украины.
Соответствующее фото с украинскими военными опубликовал руководитель офиса президент Андрей Ермак в воскресенье, 17 сентября.
Чиновник на странице в телеграмм-канале написал: "Украина всегда возвращает свое" и опубликовал фотографию с украинскими военными в Клищиевке.
На фото - флаг полка "Цунами" и бригады "Лют" Национальной Гвардии в населенном пункте Клищиевка, которые держат в руках украинский флаг. На фото можно увидеть руины и выжженную землю после "русского мира".
Официальной информации от Генерального штаба пока нет.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия взимает в район Бахмута резерв. По состоянию на 17 сентября известно, что РФ держит на Бахмутском направлении 52 тысяч солдат.
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