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Ермак намекнул на деоккупацию Клищиевки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1796
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Ермак намекнул на деоккупацию Клищиевки

Украинские военные в Клещиевке

Официальной информации от Генерального штаба пока нет.

В Офисе президента намекают на возвращение Клищиевки на юге Бахмута под контроль Украины.

Соответствующее фото с украинскими военными опубликовал руководитель офиса президент Андрей Ермак в воскресенье, 17 сентября.

Чиновник на странице в телеграмм-канале написал: "Украина всегда возвращает свое" и опубликовал фотографию с украинскими военными в Клищиевке.

На фото - флаг полка "Цунами" и бригады "Лют" Национальной Гвардии в населенном пункте Клищиевка, которые держат в руках украинский флаг. На фото можно увидеть руины и выжженную землю после "русского мира".

Официальной информации от Генерального штаба пока нет.

Клищиевка Донецкая обл. ФОТО: deepstatemap / ©
Клищиевка Донецкая обл. ФОТО: deepstatemap

Напомним, ранее сообщалось, что Россия взимает в район Бахмута резерв. По состоянию на 17 сентября известно, что РФ держит на Бахмутском направлении 52 тысяч солдат.

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Дата публикации
Просмотры
1796
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