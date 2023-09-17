Почти лето: прогноз погоды в Украине на 18 сентября

Синоптики обрадовали прогнозом.
Погода в начале новой недели в Украине будет достаточно теплой и солнечной.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
В понедельник, 18 сентября, в Украине погода будет теплой и без осадков, местами переменная облачность. В среднем температура воздуха днем будет +23…+27 градусов, ночью – +10…+14. Преобладает юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.
В Киеве днем воздух прогреется до +27 градусов. Ночью всего +10.
На западе страны днем +26, ночью до +13. Без осадков.
На востоке днем до +25, а ночью +10. Осадков не ожидается.
В центральной части Украины, по данным синоптиков, днем ожидается +27, ночью +10.
Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.
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