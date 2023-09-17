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Майже літо: прогноз погоди в Україні на 18 вересня

Майже літо: прогноз погоди в Україні на 18 вересня

В Україні ще буде тепло / Фото: Associated Press

Синоптики порадували прогнозом.

Погода на початку нового тижня в Україні буде доволі теплою та сонячною. 

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. 

У понеділок, 18 вересня, в Україні погода буде теплою та без опадів, місцями мінлива хмарність. В середньому температура повітря вдень становитиме +23…+27 градусів, вночі – +10…+14. Переважатиме південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. 

У Києві вдень повітря прогріється до +27 градусів. Вночі всього +10.

На заході країни вдень +26, вночі до +13. Без опадів.

На сході вдень до +25, а вночі +10. Опадів не передбачається.

У центральній частині України, за даними синоптиків, вдень очікується +27, а вночі +10.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у другій половині вересня перші заморозки на поверхні ґрунту.

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