Кадыров умер – чеченский активист Янгулбаев

Сообщение о смерти Кадырова было опубликовано в 13.27. Официально не опровергают, не подтверждают информацию.

Руководитель чеченского оппозиционного движения "Адат" Ибрагим Янгулбаев утверждает, что скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров все же скончался.

Об этом он написал в воскресенье, 17 сентября, на своем тг-канале.

Сообщение о смерти Кадырова было опубликовано в 13.27.

Заметим, что оно появилось после опубликованного видео, якобы опровергающего смерть главы Чечни. В 12:58 на фоне слухов о смерти на странице Кадырова появилось видео с ним. На кадрах он опровергает слухи о смерти и спокойно ходит на свежем воздухе. Однако неизвестно, когда это видео было снято.

Добавим, в СМИ неоднократно распространялась информация, что Кадыров тяжело болеет. На днях появились слухи, что его состояние здоровья ухудшилось. Это подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, глава Чечни находится в коме.

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