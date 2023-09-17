Кадыров умер – чеченский активист Янгулбаев

Сообщение о смерти Кадырова было опубликовано в 13.27. Официально не опровергают, не подтверждают информацию.
Руководитель чеченского оппозиционного движения "Адат" Ибрагим Янгулбаев утверждает, что скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров все же скончался.
Об этом он написал в воскресенье, 17 сентября, на своем тг-канале.
Сообщение о смерти Кадырова было опубликовано в 13.27.
Заметим, что оно появилось после опубликованного видео, якобы опровергающего смерть главы Чечни. В 12:58 на фоне слухов о смерти на странице Кадырова появилось видео с ним. На кадрах он опровергает слухи о смерти и спокойно ходит на свежем воздухе. Однако неизвестно, когда это видео было снято.
Добавим, в СМИ неоднократно распространялась информация, что Кадыров тяжело болеет. На днях появились слухи, что его состояние здоровья ухудшилось. Это подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, глава Чечни находится в коме.
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