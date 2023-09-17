В ВСУ рассказали, сколько солдат РФ стянула под Бахмут

РФ держит на Бахмутском направлении 52 тысяч солдат.

Об этом начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш сказал в эфире телемарафона.

"52 тысячи личного состава и примерно где-то 274 танка они на Бахмутском направлении содержат более тысячи боевых бронированных машин, а также 150 артиллерийских систем и чуть более 120 реактивных систем залпового огня", — подчеркнул Евлаш.

В общей сложности на восточном направлении российские захватчики держат около 150 тысяч солдат и многие техники.

"Около тысячи танков. Также около 3 тысяч боевых бронированных машин. Где-то тысяча артиллерийских систем и около 600 реактивных систем залпового огня", — добавил Евлаш.

При этом он подчеркнул, что Силам обороны Украины удается не дать врагу прорвать украинскую оборону.

Более того, даже меньшими силами, имея доминацию противника в воздухе, мы продолжаем двигаться вперед, и даже с меньшими потерями. Потери противника обычно превышают наши в 7-8 раз. Что противоречит вообще любые военной логике и науке, и показывает эту мужество, отвагу наших сил обороны", — отметил Евлаш.

Где ВСУ имеют успех

Вооруженные силы Украины имеют успех на южном фланге в районе Бахмута.

"Враг сложен, с боями, но отходит, огрызается. Однако наши мужественные защитники благодаря отваге, самопожертвованию и невероятному подвигу продолжают двигаться и выбивать его из посадок и населенных пунктов на этом направлении", — сказал Евлаш.

За прошедшие сутки произошло 16 боевых столкновений. Еще трижды противник применял авиацию.

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"Кроме этого, 280 окупантов были ликвидированы. Еще 2 взяты в плен", — подчеркнул Евлаш.

Отмечается, что Силы обороны Украины уничтожили две 152 мм пушки Д-20 и одну Д-30, а также шесть авто, которыми осуществлялся подвоз оккупантов и боеприпасов к линии столкновения.

"Еще уничтожен один командно-наблюдательный пункт роты окупантов на Бахмутском направлении и 2 наблюдательных пункта для зенитных ракетных комплексов БУК", — говорится в сообщении.

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