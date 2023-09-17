У ЗСУ розповіли, скільки солдатів РФ стягнула під Бахмут

РФ тримає на Бахмутському напрямку 52 тисячі солдатів.

Про це начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш сказав в ефірі телемарафону.

"52 тисячі особового складу та приблизно десь 274 танки вони на Бахмутському напрямку утримують, понад тисячу бойових броньованих машин, і також 150 артилерійських систем і трохи більше 120 реактивних систем залпового вогню", - наголосив Євлаш.

Загалом на східному напрямку російські загарбники тримають близько 150 тисяч солдат і багато техніки.

"Близько тисячі танків. Також близько 3 тисяч бойових броньованих машин. Десь тисячу артилерійських систем і близько 600 реактивних систем залпового вогню", - додав Євлаш.

Попри це, він наголосив, що Силам оборони України вдається не дати ворогу прорвати українську оборону.

"Більше того, навіть меншими силами, маючи домінацію противника в повітрі, ми продовжуємо рухатися вперед, і навіть з меншими втратами. Втрати противника зазвичай перевищують наші в 7-8 разів. Що суперечить взагалі будь-які військовій логіці та науці, і показує цю мужність, відвагу наших Сил оборони", - відзначив Євлаш.

Де ЗСУ мають успіх

Збройні сили України мають успіх південному фланзі у районі Бахмута.

"Ворог складний, з боями, але відходить, огризається. Проте, наші мужні захисники завдяки відвазі, самопожертві і неймовірному подвигу продовжують рухатися та вибивати його з посадок і населених пунктів на цьому напрямку", - сказав Євлаш.

Минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. Ще тричі противник застосовував авіацію.

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"Окрім цього, 280 окупантів було ліквідовано. Ще 2 взято в полон", - наголосив Євлаш.

Зазначається, що Сили оборони України знищили дві 152-мм гармати Д-20 та одну Д-30, а також шість авто, якими здійснювався підвіз окупантів і боєприпасів до лінії зіткнення.

"Ще знищено один командно-спостережний пункт роти окупантів на Бахмутському напрямку та 2 спостережні пункти для зенітних ракетних комплексів БУК", - мовиться у повідомленні.

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