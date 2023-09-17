"Барселона" одержала сокрушительную победу и выбилась в лидеры чемпионата Испании (видео)

Каталонцы отгрузили пять "сухих" мячей в ворота соперника.

"Барселона" уничтожила "Бетис" в домашнем матче 5-го тура испанской Ла Лиги – 5:0 .

В первом тайме команда Хави огорчила гостей двумя голами. На 25-й минуте счет открыл летний новичок "блаугранас" Жоау Фелиш, а еще через семь минут точный удар нанес Роберт Левандовский.

После перерыва каталонцы добили своего соперника еще тремя мячами. В воротах "зелено-белых" расписались Ферран Торрес, Рафинья и еще один новичок клуба Жоау Канселу.

Обзор матча

После этой победы "Барселона" (13 очков) как минимум временно возглавила турнирную таблицу Примеры. "Бетис" (7 баллов) занимает девятую позицию.

В следующем туре "сине-гранатовые" 23 сентября примут "Сельту", а "Бетис" днем позже дома встретится с "Кадисом".

Напомним, "Барселона" – соперник донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре главного евротурнира действующие чемпионы Испании 19 сентября будут принимать бельгийский "Антверпен".

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