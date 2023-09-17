Ексголова Херсонської ОВА Лагута вчинив самогубство – депутат

У ніч на 17 вересня помер колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута, йому було 49 років.

Трагічну новину повідомили у Херсонській ОВА.

"Передчасно пішов з життя колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе", - йдеться у повідомленні.

За неофіційною версією, Геннадій Лагут вчинив самогубство. Так, депутат України Сергій Хлань повідомив у Facebook, що Геннадій Лагута помер в лікарні.

За його словами, чоловіка "довели до самогубства".

"Він був головою обласної адміністрації як раз в перший період вторгнення. Це його звинувачували у здаванні Херсонщини, хоча в його обов'язках немає жодного слова про підготовку до оборони, такі завдання не ставились до моменту повномасштабного вторгнення", - написав Хлань.

Депутат також зауважив, що Лагута – єдиний хто не втік з Херсона на початку вторгнення Росії і забезпечив вивіз документів, евакуацію людей та блокування електронних ключів.

У коментарях до допису Хлань зазначив, що колишній голова Херсонщини, ймовірно, прийняв смертельну дозу пігулок і вчинив самогубство.

Коментар Сергія Хланя у Facebook.

Нагадаємо, у лютому 2023 року СБУ оголосила Лагуті підозру за двома статтями – шахрайство і підроблення документів.

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