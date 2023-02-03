Ексочільнику Херсонської ОВА оголосили підозру у привласненні авто

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Колишньому очільнику Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду від жовтня 2021 до липеня 2022 року, оголосили підозру за двома статтями.

Про це повідомили в СБУ.

Один із епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

За матеріалами слідства, навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення росіян, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування для "службових цілей".

Фото: Служба безпеки України

"З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб. Втім у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, він отримав від нотаріуса довіреність, що дозволила його розпоряджатися цим авто, зокрема він зміг би продати машину, або передати в оренду на умовах на свій розсуд.

Далі посадовець "продав" цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад, зазначають у спецслужбі.

Наразі на транспортний засіб накладено арешт. Під час експертизи встановлено, що на "нотаріальній довіреності" поставлено підроблений підпис підприємниці.

Так, ексчиновнику оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зазначимо, від жовтня 2021 до липня 2022 року посаду очільника Херсонської області обіймав Геннадій Лагута. 9 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади.

Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні бюджетних грошей під час будівництва казарм для військових.

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