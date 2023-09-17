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На Харківщині авто ЗСУ протаранило блокпост – постраждали військові (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Харківщині авто ЗСУ протаранило блокпост – постраждали військові (фото)

На Харківщині медики допомогли військовим, які потрапили у ДТП на блокпосту. / Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

Медики допомогли військовим, які потрапили у ДТП на блокпосту.

У Харківській області 16 вересня авто військових не впоралося з керуванням та в'їхало в блокпост в районі міста Чутово – постраждало четверо військових. 

Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як розповіли медики, вони саме поверталися до Харкова після успішної евакуації. Дорогою їх зупинили на місці дорожньо-транспортної пригоди. Водій військового автомобіля не впорався із керуванням та в’їхав у блокпост в районі міста Чутове. На місці була лише одна бригада з Полтавщини.

Медики допомогли військовим, які потрапили в аварію на Харківщині. / © КНП ХОР
Медики допомогли військовим, які потрапили в аварію на Харківщині. / Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
Медики допомогли військовим, які потрапили в аварію на Харківщині. / © КНП ХОР
Медики допомогли військовим, які потрапили в аварію на Харківщині. / Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

"Наші бригади негайно зреагували та в повному обсязі надали медичну допомогу. Для подальшої госпіталізації постраждалих передали бригаді Полтави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові люди завадили представникам ТЦК жорстоко затримати хлопця (відео).

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Дата публікації
Перегляди
753
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