На Харківщині авто ЗСУ протаранило блокпост – постраждали військові (фото)

Медики допомогли військовим, які потрапили у ДТП на блокпосту.

У Харківській області 16 вересня авто військових не впоралося з керуванням та в'їхало в блокпост в районі міста Чутово – постраждало четверо військових.

Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як розповіли медики, вони саме поверталися до Харкова після успішної евакуації. Дорогою їх зупинили на місці дорожньо-транспортної пригоди. Водій військового автомобіля не впорався із керуванням та в’їхав у блокпост в районі міста Чутове. На місці була лише одна бригада з Полтавщини.

Медики допомогли військовим, які потрапили в аварію на Харківщині. / Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

Медики допомогли військовим, які потрапили в аварію на Харківщині. / Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

"Наші бригади негайно зреагували та в повному обсязі надали медичну допомогу. Для подальшої госпіталізації постраждалих передали бригаді Полтави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові люди завадили представникам ТЦК жорстоко затримати хлопця (відео).

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