Де ЗСУ можуть прорвати фронт: відповідь військового експерта

Літню кампанію наступу Сил оборони України на армію Росії завершено. Те, куди рухатимуться українські війська, залежатиме від того, де відбудеться прорив фронту.

Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан, пише УНІАН.

На його переконання, цим напрямок може стати і донецький, про який говорять дедалі частіше після заходу Сил оборони до Опитного.

"Все буде залежати від того, в якому місці буде прорив фронту. Розірветься там, де росіяни не встигнуть ситуацію купірувати. І туди підуть вже наші резерви. Це може бути Донецьк, це може бути Горлівка, це може бути Кремінна, Времівський виступ, Вугледар, оріхівський напрямок, або форсування Дніпра, або, не виключаю, навіть Енергодар", – зазначив Світан в інтерв'ю програмі "Аргумент".

Експерт акцентує, що цей прорив, з одного боку, буде організований, самими росіянами.

Нагадаємо, видання CNN написало 25 серпня, що з’являється дедалі більше ознак того, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на частині південного фронту в Запорізькій області, а тепер розширюють клин у напрямку стратегічного міста Токмак.