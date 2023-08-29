Подоляк висловився про закінчення війни

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що наразі на фронті так зване накопичення ефекту. ЗСУ повільно, але просуваються, а російські окупанти обороняються. Коли станеться масштабний прорив ЗСУ, росіяни будуть тікати.

Таку думку Подоляк висловив в ефірі "Сніданку з 1+1" 29 серпня.

За його словами, українські захисники дефіцит ресурсу, але просуваються вперед: "б'ють по певних напрямках і поступово вгризаються у перший чи навіть другий ешелон російської оборони".

"Росія буде триматись до певного часу, але після того, як десь буде суттєвий прорив...Вони не мобілізовані психологічно, сидять в обороні. Їх масово нищать і будуть далі нищити. Масштабний прорив... Заходять наші хлопці в тил, на оперативний простір, після цього - обвал лінії фронту. Росіяни будуть тікати на свою територію з ненавистю до тих, хто їх відправив. Це вже будуть зовсім інші процеси в Російській Федерації", - наголошує представник ОП.

Разом з тим, каже Подоляк, що війна такої інтенсивності - це певний обсяг ресурсів. І навіть Москва вже має очевидний дефіцит цього ресурсу. За його словами, в РФ ресурси не так швидко закінчуються, адже країна протягом багатьох років готувалася. Втім, виникає брак коштів, стає недостатньо можливостей обходити санкції, виробляти зброю.

"Крім того, мобілізація. Хоча Росія постійно погрожує, що буде проводити наступні етапи мобілізації. Вони їх дійсно будуть проводити, але ви можете мобілізувати і 400 тисяч, як говорить пан Буданов (очільник ГУР - Ред.) Але треба для цих 400 тисяч знайти амуніцію, зброю, якось злагодити їх, підготувати. Кількісно вони безумовно мають перевагу, але з точки зору якості - все гірше і гірше. Тому абсолютно зрозуміло, що ця війна буде фіналізуватись", - наголосив Подоляк.

Як повідомлялося раніше, у Зеленського назвали єдиний спосіб виграти війну. Так, повномасштабна війна РФ проти України має завершитися тотальним знищенням путінської еліти.

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