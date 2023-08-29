Подоляк высказался об окончании войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что сейчас на фронте так называемое накопление эффекта. ВСУ медленно, но продвигаются, а российские оккупанты обороняются. Когда произойдет масштабный прорыв ВСУ, россияне будут убегать.

Такое мнение Подоляк выразил в эфире "Сніданку з 1+1" 29 августа.

По его словам, украинские защитники дефицит ресурса, но продвигаются вперед: "бьют по определенным направлениям и постепенно вгрызаются в первый или даже второй эшелон российской обороны".

"Россия будет держаться до поры до времени, но после того, как где-то будет существенный прорыв... Они не мобилизованы психологически, сидят в обороне. Их массово уничтожают и будут дальше уничтожать. Масштабный прорыв... Заходят наши ребята в тыл, на оперативный пространство, после этого — обвал линии фронта. Россияне будут убегать на свою территорию с ненавистью к тем, кто их отправил. Это уже будут совсем другие процессы в Российской Федерации", — отмечает представитель ОП.

Вместе с тем, говорит Подоляк, что война такой интенсивности – это определенный объем ресурсов. И даже Москва уже имеет очевидный дефицит этого ресурса. По его словам, в РФ ресурсы не столь быстро заканчиваются, ведь страна в течение многих лет готовилась. Впрочем, возникает нехватка средств, недостаточно возможностей обходить санкции, производить оружие.

"Кроме того, мобилизация. Хотя Россия постоянно угрожает, что будет проводить следующие этапы мобилизации. Они их действительно будут проводить, но вы можете мобилизовать и 400 тысяч, как говорит господин Буданов (глава ГУР – Ред.). Но надо для этих 400 тысяч найти амуницию, оружие, как-то уладить их, подготовить. Количественно они, безусловно, имеют преимущество, но с точки зрения качества — все хуже и хуже. Поэтому абсолютно понятно, что эта война будет финализироваться", — подчеркнул Подоляк.

Как сообщалось ранее,у Зеленского назвали единственный способ выиграть войну. Да, полномасштабная война РФ против Украины должна завершиться тотальным уничтожением путинской элиты.

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