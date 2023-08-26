У Зеленского назвали единственный способ выиграть войну

Полномасштабная война России против Украины должна завершиться тотальным уничтожением путинской элиты.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

"Это война должна закончиться не просто выходом на границы 1991-го года, а тотальным уничтожением путинской элиты как таковой. Это возможно из-за внутренней трансформации России, то есть это не Украина должна делать. Но обрушение линии фронта, выход на границы 91-го года, падение Донецка, Луганска, падение Крыма – безусловно, вызовет необратимые процессы в самой России и Путин исчезнет», – высказал мнение Подоляк.

Он назвал этот процесс единственным способом выиграть войну.

"Вернее сохранить Украину как государство со своей субъектностью. Вот нам иногда периодически предлагают: а давайте вы там сядете за стол переговоров. Так вот, сесть за стол переговоров сегодня – это значит сохранить путинскую элиту и значит добровольно согласиться с тем, что украинский государственность так или иначе медленно, но будет уничтожена в любом случае", – отметил Подоляк.

Между тем эксгенерал Великобритании рассказал о возможных сценариях окончания боевых действий в Украине и заявил, что война еще далека от завершения. Основным фактором, влияющим на скорость прекращения боев, является международная поддержка.

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