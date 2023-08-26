РФ пытается открыть второй фронт в Европе: экскомандир роты батальона "Айдар" сообщил подробности

Россия пробует открыть второй фронт на Балканах. Там сразу раздувают два конфликта.

Об этом сообщил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий во время телемарафона.

"Что касается Балкан, Россия пытается там фактически открыть второй фронт. России сейчас очень нужна война на Балканах, пусть даже и низкой интенсивности, но только бы Европа отвлеклась туда. А Балканы все же ближе ко многим европейским странам сугубо географически, чем Украина. Там сразу раздувают два конфликта.Между Сербией и не до конца признанным Косово.И между Сербией и абсолютно признанной уже, с международными границами и так далее, Боснией и Герцеговиной, которую пытаются снова расколоть", — отметил эксперт.

Он добавил, что для Украины — это очень поучительный пример.

"Мы не соглашались на то, чтобы принять "ДНР"/"ЛНР" в качестве автономных республик. Вот Босния когда-то согласилась именно на такой вариант. И вот сейчас эта сербская автономия, их аналог "ДНР"/"ЛНР" фактически объявляет новую независимость, собирается едва не создавать собственную армию и фактически провоцирует там вооруженный конфликт, будем очень надеяться, что до этого не дойдет, что Запад сумеет жесткими экономическими рычагами поставить их там всех на места. может открыться", — объяснил Евгений Дикий.

Напомним, ранее экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий предупреждал об опасности чеченского сценария для Украины. Он объяснял, что произойдет, если ВСУ до зимы не выйдет к Азовому морю.

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