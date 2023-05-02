Гимнастика для глаз: правда и мифы

Начиная с детства, по-видимому, все не раз слышали о положительном влиянии зарядки на организм. А когда ученики идут в школу, то узнают и об обязательности соблюдения правил гигиены зрения и полезности упражнений для его сохранения.

Да, в 5-м классе на основах здоровья рассказывают о профилактике школьных болезней, в частности, и об упражнениях для глаз. Только во взрослом возрасте об этом почему-то забывают, считая такую гимнастику неэффективной.

То, что на самом деле является действенным и при каких условиях, рассказывает Юлия Галушко, офтальмолог сети клиник "Новий Зір".

Может ли гимнастика для глаз приостанавливать снижение зрения?

Факт: упражнения и зарядка для глаз являются эффективным способом поддержания хорошего зрения.

Примечание: их нужно делать регулярно!

Вообще многие недооценивают влияние глазной гимнастики на зрение. И зря. Ведь такие упражнения способны не только избавиться от усталости глаз, но и являются вспомогательным методом борьбы с офтальмологическими заболеваниями. Более того, они предотвращают преждевременное ухудшение здоровья зрительной системы.

Зарядка нужна только тем, у кого большая зрительная нагрузка?

Факт: ее полезно делать людям независимо от рода деятельности.

Замечание: сейчас эра цифровых технологий, поэтому даже тот, кто не работает целый день за компьютером, все равно пользуется смартфоном и много читает с экрана или смотрит видеоконтент. Не забывайте и о сезоне солнца и жары, что тоже влияет на глаза.

Итак, каждому из нас очень полезно делать гимнастику для глаз. Она помогает снять напряжение после зрительной нагрузки и восстанавливает естественное увлажнение глаз после пребывания в неблагоприятных условиях, в том числе длительное время на солнце. Почему после длинных солнечных ванн рекомендуется зарядка? Чтобы восстановить слезную пленку и избавиться от напряжения.

Для каждого ли случая нужно делать свои упражнения?

Факт: есть несколько базовых упражнений, подходящих почти всем.

Замечания: они легки – как для запоминания, так и для исполнения. Это моргание, движение глазами, массаж век, поочередный взгляд на близкий и дальний предмет.

Частое быстрое моргание в течение нескольких минут без напряжения мышц поможет хорошо увлажнить и восстановить слезную пленку на роговице.

Упражнение "восьмерка", когда открытыми глазами рисуете в воздухе восьмерку, другую цифру или букву алфавита, позволяет расслабить мышцы глаз и одновременно тренировать их. Заинтересовать рисовать глазами детей очень просто, они охотно это делают.

Массаж век тоже очень полезен. Все просто: зажмуриваете глаза и легонько, без нажатия кончиками пальцев массируете веки две-три минуты. Так вы снимаете напряжение с глаз. Тем, кто много работает за компьютером, рекомендуется делать и массаж бровей.

Смотреть ближе – дальше: фиксируете метку на стекле окна и смотрите несколько секунд на нее, а затем переводите взгляд на более дальнее расстояние, например, на какую-нибудь машину или дерево. Повторяете в течение двух-трех минут. Это упражнение очень полезно для тренировки аккомодационных мышц (профилактика близорукости).

Если упражнения для глаз так полезны, значит, можно найти любые в интернете и выполнять их всем?

Факт: массаж или гимнастика действительно оказывает положительное влияние на состояние глаз.

Замечание: есть противопоказания, потому не всем эти упражнения можно делать.

Перед тем как решите изучить какие-то комплексы гимнастики для глаз – для себя или ребенка, для выполнения в домашних условиях или на работе, обязательно проконсультируйтесь с офтальмологом. Только он обнаружит возможные противопоказания. Например, это воспалительные заболевания органов зрения (частые блефариты или конъюнктивиты), проблемы, связанные с неврологией, с мышцами глаз, отслойка сетчатки, недавно перенесенная операция на глазах, высокая степень близорукости, повышенное давление – как общее, так и внутриглазное. А еще физические травмы глаза, отеки и воспаления лица.

Итак, если врач исключил наличие у вас определенных патологий, то можно смело внедрять гимнастику в свою привычную жизнь. Тем более что для этого не нужно много времени и специальных условий: ее удобно делать в школе, на рабочем месте, дома. Главное - ваше желание!

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