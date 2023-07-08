Гімнастика для очей: правда й міфи

Починаючи від дитинства, мабуть, всі неодноразово чули про позитивний вплив руханки на організм. А коли навчалися у школі, то й про обов’язковість дотримання правил гігієни зору та корисність вправ для його збереження.

Так, у 5 класі на основах здоров’я розповідають про профілактику шкільних хвороб, зокрема, і про вправи для очей. Тільки у дорослому віці про це чомусь забувають, вважаючи таку гімнастику неефективною.

То що насправді є дієвим і за яких умов, розповідає Юлія Галушко, офтальмологиня мережі клінік “Новий Зір”.

Чи може гімнастика для очей призупиняти зниження зору?

Факт: вправи та зарядка для очей є ефективним способом підтримати хороший зір.

Зауваження: їх потрібно робити регулярно!

Взагалі багато людей недооцінюють вплив очної гімнастики на зір. І дарма. Адже такі вправи здатні не лише позбавити втоми очей, а є помічним методом боротьби з офтальмологічними захворюваннями. Ба більше, вони запобігають передчасному погіршенню здоров'я зорової системи.

Гімнастика потрібна лише тим, у кого велике зорове навантаження?

Факт: її корисно робити людям, незалежно від роду діяльності.

Зауваження: зараз ера цифрових технологій, тому навіть ті, хто не працює цілісінький день за комп’ютером, однаково користуються смартфоном і багато читають з екрана або дивляться відеоконтенту. Не забуваймо й про сезон сонця та спеки, що теж впливає на очі.

Отже, кожному з нас дуже корисно робити очну гімнастику. Вона допомагає зняти напруженість після зорового навантаження та відновлює природне зволоження очей після перебування в несприятливих навколишніх умовах, зокрема тривалого часу на сонці. Чому після довгих сонячних ванн рекомендується зарядка? Щоб відновити слізну плівку і позбутися напруження.

Для кожного випадку треба робити свої вправи?

Факт: є кілька базових вправ, які підходять майже всім.

Зауваження: вони легкі – як для запам’ятовування, так і для виконання. Це кліпання, рух очима, масаж повік, почерговий погляд на близький і далекий предмет.

Часте швидке кліпання протягом кількох хвилин без напруження м'язів допоможе добре зволожити й відновити слізну плівку на рогівці.

Вправа “вісімка”, коли розплющеними очима малюєте у повітрі вісімку, іншу цифру чи букву алфавіту, дає змогу розслабити м'язи очей і водночас тренувати їх. Зацікавити малювати очима дітей дуже просто, вони залюбки це роблять.

Масаж повік також дуже корисний. Все просто: заплющуєте очі й легенько, без натискання кінчиками пальців, масажуєте повіки дві-три хвилини. Так ви знімаєте напруження з очей. Тим, хто багато працює за комп’ютером, рекомендується робити й масаж брів.

Дивитися ближче – далі: фіксуєте мітку на склі вікна й дивитесь кілька секунд на неї, а потім переводите погляд на далеку відстань, наприклад, на якусь машину або дерево. Так змінюєте на відстань для зору протягом двох-трьох хвилин. Ця вправа неабияк корисна для тренування акомодаційних м'язів (профілактика короткозорості).

Коли вже вправи для очей такі корисні, отже, можна знайти будь-які в Інтернеті й виконувати їх усім?

Факт: масаж або гімнастика дійсно позитивно впливає на стан очей.

Зауваження: є протипокази, тому не всім ці вправи можна робити.

Перед тим, як надумаєте розучувати якісь курси гімнастики для очей – для себе чи дитини, для виконання в домашніх умовах чи на роботі, обов'язково проконсультуйтеся з офтальмологом. Лише він виявить можливі протипоказання. Наприклад, це запальні захворювання органів зору (часті блефарити чи кон'юнктивіти), проблеми, пов'язані з неврологією, з м'язами очей, відшарування сітківки, нещодавно перенесена операція на очах, високий ступінь короткозорості, підвищений тиск – як загальний, так і внутрішньоочний. А ще фізичні травми ока, набряки й запалення обличчя.

Отже, якщо лікар виключив наявність у вас певних патологій, тоді можна сміливо упроваджувати гімнастику у своє звичне життя. Тим паче що для цього не потрібно багато часу й спеціальних умов: її зручно робити у школі, на робочому місці, вдома. Аби було ваше бажання!

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