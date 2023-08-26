У Зеленського назвали єдиний спосіб виграти війну

Повномасштабна війна Росії проти України має завершитися тотальним знищенням путінської еліти.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Це війна має закінчитися не просто виходом на кордони 1991-го року, а тотальним знищенням путінської еліти як такої. Це можливо через внутрішню трансформацію Росії, тобто це не Україна має робити. Але обвалення лінії фронту, вихід на кордони 91-го року, падіння Донецька, Луганська, падіння Криму – безумовно викличе незворотні процеси в самій Росії і Путін зникне", – висловив думку Подоляк.

Він назвав цей процес єдиним способом виграти війну.

"Вірніше зберегти Україну як державу зі своєю суб'єктністю. Ось нам іноді періодично пропонують: а давайте ви там сядете за стіл переговорів. Так ось, сісти за стіл переговорів сьогодні – це означає зберегти путінську еліту і означає добровільно погодитися з тим, що українська державність так чи інакше повільно, але буде знищена у будь-якому разі", – зазначив Подоляк.

Тим часом ексгенерал Великої Британії розповів про ймовірні сценарії закінчення бойових дій в Україні та заявив, що війна ще далека від завершення. Основним чинником, що впливає на швидкість припинення боїв є міжнародна підтримка.

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