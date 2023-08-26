Мобілізація в РФ: як росіян відправляють на війну проти України

Загальний мобілізаційний підготовлений резерв Російської Федерації – 1,7 мільйона, але згідно з російським законодавством провести загальну мобілізацію можливо лише указом президента за умови безпосередніх бойових дій на території Росії. Про основні джерела для мобілізації в РФ, щоб продовжувати війну в Україні, розповів військово-політичний експерт Дмитро Снєгірьов.

Він надав подробиці щодо процесу мобілізації в РФ під час інтерв'ю FREEДОМ.

"Перший варіант поповнення особового складу – це за рахунок указу президента про можливість укладання договорів особами, засудженими безпосередньо з Міністерством оборони. Кількість достатньо, якщо зважити на те, що в російських в'язницях близько 600 тисяч чоловічого населення", – зазначив Снєгірьов.

Другий способ мобілізовувати росіян – примусовий. Його практикують на окупованих територіях.

"Кількість особового складу 1-го, 2-го так званих армійських корпусів "ЛДНР" з 35 тисяч уже в 22-му році було збільшено до 100 тисяч. Зараз на окупованих територіях Луганської області окремі міста самі місцеві жителі називають "бабиними". Повна відсутність чоловічого населення", – зазначив експерт.

Щодо третього варіанту російської мобілізації, то, за словами Снєгірьова, склад окупантів поповнюється завдяки фактичним облавам на жителів середньоазіатських республік, трудових мігрантів на території РФ.

"Виловлюють... і ставлять перед вибором: або вас депортують назад до Таджикистану, Узбекистану, Киргизстану, або ви підписуєте відповідний документ зі Збройними силами Російської Федерації. Враховуючи, що незаконна міграція – це мільйони, ми можемо говорити про те, що це чергове джерело так званої прихованої мобілізації. Ось це три основні джерела, на які зараз розраховує російський диктатор у моменті подальшого продовження збройних дій безпосередньо на території України без проведення так званої часткової мобілізації, яка може викликати незадоволення безпосередньо на території РФ", – додав він.

Тим часом очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що мобілізація в РФ жодного разу не припинялася. Там продовжується прихований набір чоловіків на війну проти України. За його словами, 20-22 тисяч росіян щомісяця призивають за мобілізацією.

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