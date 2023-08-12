Усик – Дюбуа: де та коли дивитися чемпіонський бій

Український боксер захищатиме титули в поєдинку з британським претендентом.

У суботу, 26 серпня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, українець Олександр Усик проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться у польському Вроцлаві на "Тарчинські Арена". На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

Бій Усик – Дюбуа розпочнеться орієнтовно близько 23:00 за київським часом.

Де дивитися бій Усик – Дюбуа

На території України поєдинок між Усиком і Дюбуа ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Подивитися бій можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт".

Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, який з'явиться на сервісі у день поєдинку.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

Усик – Дюбуа: послужний список боксерів

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Востаннє Олександр виходив у ринг у серпні минулого року, коли в реванші переміг британця Ентоні Джошуа. Тоді українець захистив усі титули, які відібрав у Ей Джея восени 2021 року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Дюбуа у своєму останньому поєдинку в грудні 2022 року нокаутував південноафриканця Кевіна Лерену.

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