Навіщо в хрущовках робили вікно між ванною та кухнею: можливі версії

У старих п'ятиповерхівках є невелике вікно з кухні у санвузол, призначення якого досі достеменно ніхто не знає.ТСН.ua зібрала популярні версії пояснення цього отвору

Навіть самі мешканці хрущовок сьогодні вірогідно не знають, навіщо потрібне вікно між кухнею та ванною. Розмір цього віконця був приблизно 50х70 або 60х40 см. Цікаво, що такі вікна отвори трап ляються і в дореволюційних будинках. У більшості типових хрущовок його прибирали під час ремонту.

Навіщо потрібні віконечка між кухнею та туалетом - популярні версії

Як додаткове освітлення та для економії електроенергії. Ця гіпотеза є найправдоподібнішою. До появи електрики доводилося запалювати свічку або гасову лампу, щоб увійти до темної кімнати. Робити це щоразу при відвідуванні санвузла було незручно, а світло з вікна з боку кухні рятувало. Під час перебоїв з електрикою, віконце також ставало у пригоді. Ну і для охочих зекономити на електроенергії вікно було саме те.

Вікно дозволяло візуально розширити простір. В умовах мінімалізму метражу кухонь та санвузлів в «хрущовках», вікно хоч трошки скрашувало цей недолік.

Щоб врятувати людину у випадку травм. Це одна з версій щодо призначення заскленої частини стіни у старих будинках. Слизька підлога, вода та мінімум простору для маневру можуть стати причиною травм, не кажучи вже просто, що людині може стати погано. В такому разі, якщо людина замкнена зсередини, то набагато простіше допомогти їй, розбивши вікно з кухні, ніж зламати двері. Остання, до речі відкривалася назовні, що ускладнює можливість виламати її в умовах тісної прихожої.

Вікно повинно було врятувати від вибуху. Квартири були обладнані газовими казанами чи газовими колонками. Витік газу або якесь пошкодження могло призвести до вибуху. Звідси з'явилася легенда, що у разі аварії потужна хвиля пройде через вікно та збереже саму стіну між кухнею та санвузлом.

Навіщо вікно між санвузлом та туалетом

Боротьба з туберкульозом та іншими хворобами. Захворіти на туберкульоз боялися, напевно, всі. Темне, вологе приміщення є оптимальним середовищем для збудника туберкульозу – палички Коха та розвитку інших бактерій. Вважалося, що ультрафіолет, який буде проникати з сонячним світлом через віконце захистить від хвороби. Але, звичайно у вікно ванни потрапляє мінімум прямих сонячних променів

Щоб позбутися вологості та цвілі. Цим можна було пояснити, якщо віконце відчинялося. А відчинялося воно не у всіх. Зазвичай у ванній накопичувались пар і волога, приміщення доводилось довго провітрювати, щоб уникнути цвілі. Внутрішнє вікно, що відчинялося стулкою розв'язувало цю проблему.

Що сьогодні з вікном, чи можна його прибрати

У сучасних будинках вікно між санвузлом та кухнею не роблять, тому у мешканців нема потреби його прибирати. У старих будинках мешканці часто просять закрити або взагалі прибрати нішу з-під вікна. Зазвичай для цього потрібний дозвіл БТІ. А у будинках з газовими колонками взагалі не дозволяють його демонтувати, аргументуючи це порушенням безпеки.

Читайте також: