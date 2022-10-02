Чому унітаз потрібно змивати із закритою кришкою: дослідження вчених

Для багатьох людей закривання кришки унітаза – питання естетики. Але мало хто здогадується про те, наскільки це важливо для здоров'я.

Чому потрібно закривати кришку унітаза під час змивання

Відповідь на це питання надали мікробіологи. Саме вони відкрили явище, яке отримало назву "туалетний шлейф". Згідно з їхніми дослідженнями, щоразу, коли ми змиваємо воду, над унітазом підіймається цей "туалетний шлейф" - аерозольний стовп заввишки до 2 метрів, що складається з води, повітря та частинок наших випорожнень. Як свідчать дослідження, частинки екскрементів та бактерії з цієї хмари розносяться на відстань до чотирьох метрів. Ці частинки туалетного шлейфу виявлені на всіх прилеглих поверхнях і речах, у тому числі на рушниках, косметичних засобах і навіть зубних щітках.

Зрозуміло, кількість часток і бактерій, які потрапляють з унітаза на зубну щітку внаслідок одного зливу, мізерно мало. Але проблема в тому, що вони можуть накопичуватися на поверхнях куди потрапляють та розмножуватися там. Дослідження показують, що "туалетний шлейф" може відігравати важливу роль у передачі інфекційних захворювань.

Як уникнути ризику інфікування

Вчені радять завжди опускати кришку унітаза перед тим як натискати кнопку зливу.

Попросіть про це інших членів сім'ї.

Тримайте зубні щітки та засоби особистої гігієни якомога далі від унітаза, бажано у закритих боксах.

У громадському туалеті постарайтеся виходити під час зливу води.

І найголовніше, як радять вчені, не нехтуйте елементарними правилами гігієни — щоразу мийте руки після відвідування туалету.

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