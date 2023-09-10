"Ми вражені прогресом України в контрнаступі" – адміністрація Байдена

Оборона, яку створила Росія, є найбільшою за останні 100 років.

Український контрнаступ складний, але досягнутий прогрес, зважаючи на умови, в яких він відбувається, вражає.

Про це заявила виконуюча обов’язки заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Майбутнє вирішується в Україні".

"Цей контрнаступ йде кілометр за кілометром, але ми вражені досягнутим прогресом, особливо на півдні", — сказала вона.

За словами Вікторії Нуланд, Росія протягом місяців вибудувала потужну оборону на окупованому півдні України, яку можна подолати за умови тісної співпраці між урядами США та України.

"Оборона, яку створила Росія, є найбільшою за останні 100 років. Нам потрібно зрозуміти, що потрібно Україні, щоб очистити ці оборони, і ми не можемо цього зробити, поки Україна не зіткнеться з обороною. Коли ми були тут, ми добре розуміли, що нам потрібно. Тому ми намагаємося тісно співпрацювати з українським урядом, надаючи обладнання для механізованого розмінування, далекобійну артилерію та інші засоби», – підкреслила Вікторія Нуланд.

За її словами, США "пояснювали всім партнерам у Європі, Азії та Африці", які негативні наслідки будуть для глобальної безпеки, якщо Україна не виграє цю війну.

"Якщо Україна не переможе, якщо Путін досягне успіху, цей тип зла нормалізується в усьому світі. Україна стоїть на правильному боці демократії і потребує нашої підтримки", – резюмувала вона.

Додамо, що у президента США Джо Байдена звернулися до союзників із важливою заявою. Там також впевнені, що на Україну чекає довгий шлях відновлення після завершення війни.

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