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"Мы поражены прогрессом Украины в контрнаступлении" – администрация Байдена

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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"Мы поражены прогрессом Украины в контрнаступлении" – администрация Байдена

И.о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд / Фото: Associated Press

Оборона, которую создала Россия, является самой большой за последние 100 лет.

Украинское контрнаступление сложный, но достигнутый прогресс, учитывая условия, в которых оно происходит, впечатляет.

Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Будущее решается в Украине".

"Это контрнаступление идет километр за километром, но мы поражены достигнутым прогрессом, особенно на юге", — сказала она.

По словам Виктории Нуланд, Россия в течение месяцев выстроила мощную оборону на оккупированном юге Украины, которую можно преодолеть при тесном сотрудничестве между правительствами США и Украины.

"Оборона, которую создала Россия, является самой большой за последние 100 лет. Нам нужно понять, что нужно Украине, чтобы очистить эти обороны, и мы не можем этого сделать, пока Украина не столкнется с обороной. Когда мы были здесь, мы хорошо понимали, что нам нужно, поэтому мы стараемся тесно сотрудничать с украинским правительством, предоставляя оборудование для механизированного разминирования, дальнобойную артиллерию и другие средства», – подчеркнула Виктория Нуланд.

По ее словам, США "разъясняли всем партнерам в Европе, Азии и Африке", какие негативные последствия будут для глобальной безопасности, если Украина не выиграет эту войну.

"Если Украина не победит, если Путин добьется успеха, этот тип зла нормализуется во всем мире. Украина стоит на правильной стороне демократии и нуждается в нашей поддержке", – резюмировала она.

Добавим, что у президента США Джо Байдена обратились к союзникам с важным заявлением. Там также уверены, что Украину ждет долгий путь восстановления после завершения войны.

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Дата публикации
Просмотры
1828
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