Волкер спрогнозував, чи будуть США і надалі підтримувати Україну

Зокрема, підтримка України залежатиме від результатів самих виборів у США.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що більшість американців з обох політичних партій продовжують підтримувати Україну.

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За його словами, питання для американців полягає в тому, скільки це коштує і як довго триватиме.

"Ми починаємо пояснювати, що Сполучені Штати беруть у цьому участь, що ми передаємо зброю, а не гроші, що це 3,5% річного оборонного бюджету. Це допомогло Україні вижити, а Росії це коштувало того, що вона почала стримувати себе. Люди мають різні погляди", - каже Волкер.

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Утім, він переконаний, що підтримка України залишиться як мінімум до виборчого періоду.

"Що буде після виборів - залежатиме від результатів самих виборів. Але я підозрюю, що підтримка України продовжуватиметься. На той час навіть скептикам буде зрозуміло, що Україна і справді перемагає", - наголосив він.

Також експредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, пояснив, за яких умов можуть відбутися переговори між Москвою і Києвом.

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