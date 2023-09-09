Міноборони РФ заявило про нову спробу атаки на Кримський міст

Окупаційна влада РФ знову пожалілась на атаки Кримського мосту.

Міністерство оборони Росії заявило про нібито чергову спробу атаки на Кримський міст у Керченській протоці.

Про це йдеться у зведенні Міноборони РФ.

Представники російського Міноборони заявили, що три катера нібито намагалися атакувати Кримський міст у південній частині Керченської протоки.

"Кораблями Чорноморського флоту під час несення бойової служби у південній частині Керченської протоки було виявлено та знищено три українських безекіпажних напівзанурювальних катери, які намагалися атакувати Кримський міст", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Кримському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого (супутникові фото).

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