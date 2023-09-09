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Міноборони РФ заявило про нову спробу атаки на Кримський міст

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Міноборони РФ заявило про нову спробу атаки на Кримський міст

Кримський міст / Фото: Associated Press

Окупаційна влада РФ знову пожалілась на атаки Кримського мосту.

Міністерство оборони Росії заявило про нібито чергову спробу атаки на Кримський міст у Керченській протоці.

Про це йдеться у зведенні Міноборони РФ.   

Представники російського Міноборони заявили, що три катера нібито намагалися атакувати Кримський міст у південній частині Керченської протоки.

"Кораблями Чорноморського флоту під час несення бойової служби у південній частині Керченської протоки було виявлено та знищено три українських безекіпажних напівзанурювальних катери, які намагалися атакувати Кримський міст", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Кримському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого (супутникові фото).

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Перегляди
303
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