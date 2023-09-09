Ракетний удар по Кривому Рогу: що кажуть постраждалі та очевидці

Близько 9 ранку росіяни вдарили ракетою по середмістю Кривого Рогу. Влучили по адмінбудівлі поліції. Один співробітник загинув, ще трьох дістали з-під завалів. Вони у тяжкому стані в лікарні.

Про всі подробиці трагедії - у сюжеті ТСН.

Цей будинок - навпроти епіцентру вибуху. Звели його у 20-х роках минулого століття. Другу світову він пережив, а от війну з Росією - ні. Олександр йде своєю понівеченою квартирою. Від затишку і нового ремонту мало що лишилось. Найбільше постраждала кухня.

"Тут я повинен був пити каву, перед роботою, але слава Богу, що мене тут не було в цей момент, тому що все скло, рама все пішло сюди", - показує чоловік.

Він не опинився під уламками вікон та штукатурки лише тому що трохи проспав. А батьки, яких перевіз до себе з Херсонщини, що постійно під обстрілами, вже були на роботі.

"Я спав і десь близько 9 години почув дуже гучний вибух, я прокинувся почав кричати, я не розумів, що відбувається, дуже страшно було. Зі стін все сипалося: штукатурка, вікна все. Я швидко схопив собаку і разом із собакою вибігли на вулицю", - згадує Олександр.

Загалом до поліції звернулось понад сто п’ятдесят людей із заявами про пошкоджене майно. Побиті понад чотири десятки авто, храм, пам’ятники. Вилетіли сотні вікон.

"14 багатоповерхових, будинкм, 4 причиних будинки, є адмін будівлі пошкодженні. Людям все необхіднп надається, розгорнуті штаби допомоги. Дається плівка, юсб, всі необхідні речі", - зазначив Євген Ситниченко, очільник військової адміністрації Криворізького району.

У місці удару немає жодних військових об’єктів, чи бодай великих складів тут і близько немає. Тож військові РФ, кажуть у поліції, вчинили на Дніпропетровщині черговий терористичний акт, що покликаний знищити якомога більше українців.

Нагадаємо:

Ракетний удар по місту окупанти завдали 8 вересня приблизно о 9:00. Очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що ракета влучила в адмінбудівлю поліції. Загинув один чоловік.

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни в поєднанні з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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